Победители фотоконкурса «Милая мама» получили призы от «Единой России»

19 Март 2020 2020-03-19T05:29:03+03:00

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Фотоконкурс на лучшую фотографию самых родных и любимых женщин в нашей жизни - мам - провели в Новосибирске. В преддверии 8 Марта об этом мероприятии объявило региональное отделение «Единой России». 18 марта состоялась церемония награждения победителей.

- Мы с большим волнением организовывали этот конкурс и отлично понимали, что участники могут прислать огромное количество фотографий. Так и произошло. Нет ни одного человека, который не относился бы к своей маме трепетно и не хотел бы ее поздравить. Отныне этот конкурс станет ежегодным. Думаю, в следующем году придется увеличить количество подарков и проводить церемонию награждения в другом помещении - однозначно участников будет больше, - сказал Андрей Панферов, первый заместитель секретаря регионального отделения партии.

Почти 300 человек - пользователи соцсетей «Инстаграм» и «ВКонтакте» - приняли участие в конкурсе. Причем новосибирцы продолжали присылать фотографии и после 8 марта, поэтому сроки конкурса были продлены.

Участники состязались в пяти номинациях: «Спортивная мама», «Мама работает», «Мама и семья», «Мама отдыхает» и «Весенняя мама». Фотографии оценивало компетентное жюри: депутаты Заксобрания и Совета депутатов города Новосибирска от «Единой России», известные новосибирские фотографы, стилисты и блогеры. Они отмечают, что отбирать лучшие фото было непросто - участники прислали много достойных работ.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Жюри приняло решение наградить 11 человек. В каждой из пяти номинаций призы - дипломы и мобильные телефоны Samsung Galaxy A71 - получили по два человека.

Гран-при конкурса (за наибольшее количество лайков в социальных сетях) - Iphone 11 присужден многодетной маме из Новосибирска Кристине Кучеровой, которая опубликовала фото своей мамы в «Инстаграме» и написала для нее душевное поздравление.

«Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке мам и семей. Это приоритет Президента РФ, который он обозначил в послании Федеральному собранию от 15 января.