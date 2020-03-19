2020-03-19T04:33:21+03:00
Общество

«Там ездить теперь запрещено»: в Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

Переезжать через водохранилище небезопасно
Надежда РЫЖКИНА
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Фото: ГУ МЧС по НСОФото: ГУ МЧС по НСО
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На Обском водохранилище закрыли две ледовые переправы, которые работали зимой. Лед трескается, на него начала выходить вода. Также частично разрушились съезды и выезды по берегам водохранилища в Ордынском районе. Об этом сообщили в МЧС по Новосибирской области.

— По решению специальной комиссии, в состав которой вошли госинспекторы по маломерным судам МЧС России, приняты оперативные меры для предупреждения несанкционированных выездов на ледовые переправы. Чтобы предотвратить ЧП, выезды на переправы перекрыли и установили запрещающие знаки, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, что движение по двум ледовым переправам «Ордынское — Нижнекаменка» и «Спирино — Чингисы» было открыто в январе. После обследования 18 марта комиссия пришла к выводу, что движение по ледовым переправам стало опасным, и подписала акт об их закрытии.

Госинспекторы по маломерным судам призывают граждан ни в коем случае не выезжать на лед. Это опасно для жизни и является административным правонарушением. Лед сейчас рыхлый и быстро разрушается, его толщина с каждым днем будет снижаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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