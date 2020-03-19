«Там ездить теперь запрещено»: в Новосибирской области закрыли все ледовые переправы
На Обском водохранилище закрыли две ледовые переправы, которые работали зимой. Лед трескается, на него начала выходить вода. Также частично разрушились съезды и выезды по берегам водохранилища в Ордынском районе. Об этом сообщили в МЧС по Новосибирской области.
— По решению специальной комиссии, в состав которой вошли госинспекторы по маломерным судам МЧС России, приняты оперативные меры для предупреждения несанкционированных выездов на ледовые переправы. Чтобы предотвратить ЧП, выезды на переправы перекрыли и установили запрещающие знаки, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, что движение по двум ледовым переправам «Ордынское — Нижнекаменка» и «Спирино — Чингисы» было открыто в январе. После обследования 18 марта комиссия пришла к выводу, что движение по ледовым переправам стало опасным, и подписала акт об их закрытии.
Госинспекторы по маломерным судам призывают граждан ни в коем случае не выезжать на лед. Это опасно для жизни и является административным правонарушением. Лед сейчас рыхлый и быстро разрушается, его толщина с каждым днем будет снижаться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Выдержит даже двухтонный джип»: в Ордынском районе открыли ледовую переправу через водохранилище
Она связала два села: Спирино и Чингисы (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU