«Были в тайнике» : жительницы Новосибирска украли 300 тысяч рублей из квартиры, в которую их пустил третьеклассник

19 Март 2020 2020-03-19T03:14:18+03:00

Женщины пытались скрыться на такси, но были пойманы спустя 4 часа, как побывали в гостях

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Двух жительниц Новосибирска задержали в Иркутской области за кражу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В дежурную часть обратилась семья из Братска. Супружеская пара рассказала, что их сын, который учится в третьем классе, впустил в дом двух незнакомых женщин. Позже выяснилось, что из квартиры пропали деньги — 300 тысяч рублей. Как рассказали родители мальчика, накануне им дали кредит, а еще они с карт сняли наличные, — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Была составлена ориентировка, тут же начался поиск женщин. Вскоре таксист сообщил, что едет в соседней регион, в салоне он якобы везет пассажиров, похожих на разыскиваемых. Автомобиль был задержан, когда подъезжал к Тулуну. Полицейские преследовали женщин около 200 километров и задержали их спустя 4 часа после того, как они покинули квартиру. После допроса выяснилось, что обе женщины — жительницы Новосибирска, одна из них была в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и с причинением гражданину ущерба в крупном размере».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто также мог пострадать от действий сибирячек. Людей просят позвонить по телефонам 02, 102.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767337" frameborder="0"></iframe> Жительницы Новосибирска обокрали квартиру, в которую их впустил третьеклассник.

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