2020-03-19T03:14:18+03:00
Общество

«Были в тайнике» : жительницы Новосибирска украли 300 тысяч рублей из квартиры, в которую их пустил третьеклассник

Женщины пытались скрыться на такси, но были пойманы спустя 4 часа, как побывали в гостях
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Жительницы Новосибирска обокрали квартиру, в которую их пустил третьеклассник. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиЖительницы Новосибирска обокрали квартиру, в которую их пустил третьеклассник. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Изменить размер текста:

Двух жительниц Новосибирска задержали в Иркутской области за кражу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В дежурную часть обратилась семья из Братска. Супружеская пара рассказала, что их сын, который учится в третьем классе, впустил в дом двух незнакомых женщин. Позже выяснилось, что из квартиры пропали деньги — 300 тысяч рублей. Как рассказали родители мальчика, накануне им дали кредит, а еще они с карт сняли наличные, — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Была составлена ориентировка, тут же начался поиск женщин. Вскоре таксист сообщил, что едет в соседней регион, в салоне он якобы везет пассажиров, похожих на разыскиваемых. Автомобиль был задержан, когда подъезжал к Тулуну. Полицейские преследовали женщин около 200 километров и задержали их спустя 4 часа после того, как они покинули квартиру. После допроса выяснилось, что обе женщины — жительницы Новосибирска, одна из них была в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и с причинением гражданину ущерба в крупном размере».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто также мог пострадать от действий сибирячек. Людей просят позвонить по телефонам 02, 102.

Жительницы Новосибирска обокрали квартиру, в которую их впустил третьеклассник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Можно утопить автомобиль»: в Новосибирске на Ипподромской магистрали под лужей скрывается огромная яма
«Были в тайнике» : жительницы Новосибирска украли 300 тысяч рублей из квартиры, в которую их пустил третьеклассник
«Мы с ним не ругались!»: в Новосибирске бабушка ищет своего пропавшего 15-летнего внука
В Новосибирске ищут пассажиров, летевших в одном самолете с больной коронавирусом из Москвы
«Ни с кем не контактактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске
Анна Терешкова: «Из-за коронавируса КВН-СИБИРЬ пройдет в прямом эфире без зрителей
Новосибирский оперный театр переносит спектакли и концерты из-за коронавируса
Китай будет испытывать маски и вакцины от коронавируса, разработанные сибирскими учеными
Подробности о первом заболевшем коронавирусом в Новосибирске: это женщина, прилетевшая из Парижа
«Нужно навести порядок в этой сфере»: регион получит право ограничивать торговлю алкоголем в многоквартирных домах
Бойцы в масках взяли водителя иномарки, который торговал оружием
Новосибирские моржи пожарили шашлыки, сидя в ледяной воде
Паводок в Новосибирской области 2020: синоптики рассказали, когда регион начнет топить
Пьет из бутылочки с соской: в Новосибирском зоопарке показали, как выкармливают малыша кинкажу
Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
Новосибирцы опустошают полки в магазинах из-за коронавируса, а зря: объясняем почему
Рано радуются: новосибирским школьникам не продлят каникулы до 12 апреля
В Новосибирской области отменили досрочный этап ЕГЭ: объясняем, чего ждать выпускникам
Из-за угрозы коронавируса воду в аквапарке будут проверять каждые 4 часа
Названа дата ввода новосибирской станции метро «Спортивная»
Планетарий Новосибирска приостановил работу из-за коронавируса
Инвестиции в недвижимость Таиланда: как извлечь выгоду прямо сейчас