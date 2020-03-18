2020-03-18T14:53:14+03:00
Общество

«Нужно навести порядок в этой сфере»: регион получит право ограничивать торговлю алкоголем в многоквартирных домах

На сегодняшней сессии Совета депутатов города Новосибирска было официально внесено на рассмотрение правительства и Заксобрания НСО предложение ходатайствовать перед Президентом России о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести»
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Инициаторами обращения выступили региональное отделение «Единой России» и областное отделение Союза ветеранов Афганистана.

- «Единая Россия» запустила специальный сайт для сбора подписей - Новосибирскгерой.рф, где можно поддержать инициативу о присвоении нашему городу почетного звания. Сейчас нужно объединиться, чтобы наша заявка была более мощной и звучной. Важна поддержка каждого жителя! - прокомментировал решение зампред Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко.

Кроме этого, фракция «Единой России» предложила обратиться в Государственную Думу и областное Заксобрание и поддержать законопроект о наделении региональных органов власти правом устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в торговых точках, находящихся в многоквартирных домах. В случае обращений и жалоб жителей домов возможен полный запрет на продажу алкоголя в так называемых «наливайках». Сейчас такого права у областной власти нет.

- В случае принятия этого законопроекта мы выйдем к секретарю регионального отделения «Единой России», губернатору Андрею Травникову с предложением создать совместную рабочую группу с мэрией и Советом депутатов города Новосибирска. Эта группа будет в текущем порядке отрабатывать обращения граждан по поводу запрета. Жители обращаются к депутатам - рабочая группа собирается и принимает конкретное решение: ограничить время работы точки по продаже алкогольных напитков или полностью запретить ее работу, - пояснил зампред комиссии по наказам избирателей Кирилл Покровский.

Его поддержал первый замсекретаря областной «Единой России» Андрей Панферов:

- Такое решение назрело, в Заксобрании это отлично понимают. Ситуация выходит за все рамки приличия: некоторые граждане приходят в эти «наливайки», покупают пиво после 22.00, устраивают шум во дворах, а из-за этого страдают жители города. Люди жалуются и в мэрию, и в Заксобрание. Мы наведем порядок в этой сфере и положим конец этим нарушениям.

Предложение единороссов было единогласно поддержано всеми депутатами Совета депутатов города Новосибирска.

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