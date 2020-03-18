Бойцы в масках взяли водителя иномарки, который торговал оружием

18 Март 2020 2020-03-18T14:45:49+03:00

Сибиряк превратил сигнальный пистолет в оружие и пытался продать за 40 тысяч

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Под Новосибирском силовики задержали торговца оружием. Ранее судимый 56-летний мужчина пытался продать самодельный пистолет, переделанный из сигнального.

— Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и Межмуниципального отдела МВД России по Новосибирской области и Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» задержан мужчина, который пытался незаконно продать пистолет с двумя магазинами и патроны к нему. При личном досмотре у него были также изъяты 40 тысяч рублей, которые он получил от покупателя, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее судимый 56-летний мужчина пытался продать самодельный пистолет, переделанный из сигнального.Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Позже экспертам удалось установить, что изъятый пистолет изначально был сигнальным, однако после того, как над ним поработал задержанный, он превратился в самое настоящее огнестрельное оружие.

В отношении сибиряка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 222 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт оружия и боеприпасов). В настоящее время расследование продолжается.

Сибиряк продавал пистолет-самоделку за 40 тысяч и попал под под следствие.

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