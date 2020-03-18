Новосибирские моржи пожарили шашлыки, сидя в ледяной воде
Новосибирские моржи устроили экстремальную фотосессию в ледяной воде на Горском котловане. Около 40 человек участвовали в пикнике на проруби. Сидя в воде, моржи жарили шашлыки, пили чай из самовара, принимали солнечные ванны в шезлонге, читали книжки и просто позировали в купальниках.
Почитать книгу на свежем воздухе — двойная польза. Фото: предоставлено Вячеславом ГОРЮНОВЫМ.
— Этой традиции — собираться на фотосессию — уже четыре года назад. Хотим привлечь людей к здоровому образу жизни, заинтересовать фотографиями, — пояснил руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.
Закаленные сибиряки веселились, ныряли в прорубь, общались, парились в полевой бане. И уверены, что их иммунитет справится с вирусом.
Можно дольше просидеть в проруби, если пить горячий чай. Фото предоставлено Вячеславом ГОРЮНОВЫМ.
— Мы не боимся коронавируса, потому что иммунитет у закаленных людей работает лучше, чем у многих других. И даже если мы вдруг заболеем, любой из нас выздоровеет быстрее, чем обычный человек, — уверен Вячеслав.
Самый быстрый способ войти в прорубь — это прыгнуть в нее. Фото предоставлено Вячеславом ГОРЮНОВЫМ.
Через неделю-другую моржи закроют зимний купальный сезон.
— Так совпало, что у нас прорубь скоро будет закрываться — «карантин», так сказать, на прорубь тоже придет, — сказал Вячеслав Горюнов. — Но не из-за коронавируса, а потому что весна уже. Все растает, будет очень грязно. А в озера с города стекают разные нечистоты — не стоит в них купаться.
Коронавирусу здесь не место. Фото предоставлено Вячеславом ГОРЮНОВЫМ.
ИСТОЧНИК KP.RU