Названа дата ввода новосибирской станции метро «Спортивная»

18 Март 2020 2020-03-18T09:51:48+03:00

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Работы по возведению станции идут с опережением, в круглосуточном режиме. Мэр Анатолий Локоть побывал на объекте и обозначил сроки основных этапов стройки, а также рассказал, повлияет ли ввод новой станции на движение поездов:

— Мы планируем к середине года, в июне, перейти к установке электрооборудования. Движение поездов метрополитена не останавливаем — это наше принципиальное решение, будет лишь скорректирована скорость поездов на одном участке — 40 км/ч. Это не скажется на графике движения: добраться от площади Карла Маркса до площади им. Калинина можно за то же время, что и раньше.

На данный момент на территории будущей станции уже сделана выемка грунта, сооружены фундаментная плита, стены из железобетона. Идет подготовка монтажа защитного экрана для окон эстакады метромоста. Строится кассовый зал, как только потеплеет, начнется стройка вестибюля. В скором времени для новой станции закажут 12 эскалаторов, на что потратят 600 миллионов рублей. Саму станцию планируют сдать в апреле 2022 года.

Также продолжаются работы по улучшению инфраструктуры возле будущего ЛДС и станции «Спортивной». Идет строительство водоотвода, для стоков предусмотрят систему очистных сооружений. Этим летом начнется стройка пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, а также расширение трех улиц — Блюхера, Немировича-Данченко и проспекта Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU