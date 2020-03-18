Инвестиции в недвижимость Таиланда: как извлечь выгоду прямо сейчас

18 Март 2020 2020-03-18T10:18:26+03:00

19 марта в Новосибирске пройдет семинар на тему «Прибыльные способы инвестирования в недвижимость Таиланда»

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Представитель тайского застройщика курортной недвижимости Banyan Tree Group в России и СНГ Олег Макаров проведет закрытый деловой семинар, на котором расскажет о способах инвестирования в курортную недвижимость острова Пхукет.

Деловой обед рассчитан на риелторов, агентов и специалистов по инвестициям в недвижимость.

На мероприятии участники ознакомятся с актуальной информацией о возможностях инвестирования в азиатский рынок недвижимости для россиян. Олег Макаров подробно расскажет, как работать с покупателями, желающими выгодно вложить инвестиции в недвижимость.

Один из самых известных проектов Banyan Tree Group в Азии - это курорт Лагуна Пхукет. Этот проект застройщик развивает с 1984 года, поэтому готов предложить оптимальные условия для инвестиций в собственный проект. В частности, это может быть покупка объекта под отельным управлением с гарантированным доходом 7%.

Обратите внимание, что Олег Макаров работает в Новосибирске только один день. Не упустите шанс получить эффективные инструменты по инвестированию в перспективный азиатский рынок недвижимости для роста своих доходов в кризис.

Мероприятие состоится в Park Cafe по адресу:

Красный проспект, 25/1, 1-й этаж.

Время проведения семинара: 12.00 и 15.00.

Телефон для бронирования места на семинаре:

+7-913-009-91-21.

Участие бесплатное.

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