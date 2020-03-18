Инвестиции в недвижимость Таиланда: как извлечь выгоду прямо сейчас
Представитель тайского застройщика курортной недвижимости Banyan Tree Group в России и СНГ Олег Макаров проведет закрытый деловой семинар, на котором расскажет о способах инвестирования в курортную недвижимость острова Пхукет.
Деловой обед рассчитан на риелторов, агентов и специалистов по инвестициям в недвижимость.
На мероприятии участники ознакомятся с актуальной информацией о возможностях инвестирования в азиатский рынок недвижимости для россиян. Олег Макаров подробно расскажет, как работать с покупателями, желающими выгодно вложить инвестиции в недвижимость.
Один из самых известных проектов Banyan Tree Group в Азии - это курорт Лагуна Пхукет. Этот проект застройщик развивает с 1984 года, поэтому готов предложить оптимальные условия для инвестиций в собственный проект. В частности, это может быть покупка объекта под отельным управлением с гарантированным доходом 7%.
Обратите внимание, что Олег Макаров работает в Новосибирске только один день. Не упустите шанс получить эффективные инструменты по инвестированию в перспективный азиатский рынок недвижимости для роста своих доходов в кризис.
Мероприятие состоится в Park Cafe по адресу:
Красный проспект, 25/1, 1-й этаж.
Время проведения семинара: 12.00 и 15.00.
Телефон для бронирования места на семинаре:
+7-913-009-91-21.
Участие бесплатное.
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