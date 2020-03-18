«Дышать невозможно»: село под Новосибирском задыхается от дыма после пожара

18 Март 2020 2020-03-18T09:28:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители улицы Малыгина в селе Верх-Тула задыхаются от смога после пожара. Еще вечером во вторник, 17 марта, с левого берега Оби было видно зарево — на полигоне отходов на улице Малыгина загорелся мусор. Утром 18 марта все село затянуло дымом.

О том, что нечем дышать, местные жители пожаловались в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Они сняли вечерний пожар и его последствия утром на видео.

— Это горит мусор, дым выше трехэтажки, такая огромная гора. Если ветер подует сюда, на поселок, то мы все сгорим. Дыши, Новосибирск, свежим воздухом — весна пришла!

— Горело все. Дышать невозможно, ветер как раз начал дуть в нашу сторону, — комментировали за кадром очевидцы.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что ликвидацией пожара на мусорной свалке занимались органы местного самоуправления.

— Пожарные помогли в тушении огня, чтобы уменьшить его негативное воздействие на население. На месте работали четыре бульдозера и прочая техника, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск начальник пресс-службы МЧС Павел Винаков.

Очевидцы засняли пожар и дым после него в селе Верх-Тула .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU