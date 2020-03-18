«Дышать невозможно»: село под Новосибирском задыхается от дыма после пожара
Жители улицы Малыгина в селе Верх-Тула задыхаются от смога после пожара. Еще вечером во вторник, 17 марта, с левого берега Оби было видно зарево — на полигоне отходов на улице Малыгина загорелся мусор. Утром 18 марта все село затянуло дымом.
О том, что нечем дышать, местные жители пожаловались в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Они сняли вечерний пожар и его последствия утром на видео.
— Это горит мусор, дым выше трехэтажки, такая огромная гора. Если ветер подует сюда, на поселок, то мы все сгорим. Дыши, Новосибирск, свежим воздухом — весна пришла!
— Горело все. Дышать невозможно, ветер как раз начал дуть в нашу сторону, — комментировали за кадром очевидцы.
В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что ликвидацией пожара на мусорной свалке занимались органы местного самоуправления.
— Пожарные помогли в тушении огня, чтобы уменьшить его негативное воздействие на население. На месте работали четыре бульдозера и прочая техника, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск начальник пресс-службы МЧС Павел Винаков.
Очевидцы засняли пожар и дым после него в селе Верх-Тула .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU