2020-03-18T09:28:48+03:00
Происшествия

«Дышать невозможно»: село под Новосибирском задыхается от дыма после пожара

Там горела мусорная свалка
Надежда РЫЖКИНА
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Вечером полыхала огромная куча мусора выше многоэтажного дома.Вечером полыхала огромная куча мусора выше многоэтажного дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Жители улицы Малыгина в селе Верх-Тула задыхаются от смога после пожара. Еще вечером во вторник, 17 марта, с левого берега Оби было видно зарево — на полигоне отходов на улице Малыгина загорелся мусор. Утром 18 марта все село затянуло дымом.

О том, что нечем дышать, местные жители пожаловались в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Они сняли вечерний пожар и его последствия утром на видео.

— Это горит мусор, дым выше трехэтажки, такая огромная гора. Если ветер подует сюда, на поселок, то мы все сгорим. Дыши, Новосибирск, свежим воздухом — весна пришла!

— Горело все. Дышать невозможно, ветер как раз начал дуть в нашу сторону, — комментировали за кадром очевидцы.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что ликвидацией пожара на мусорной свалке занимались органы местного самоуправления.

— Пожарные помогли в тушении огня, чтобы уменьшить его негативное воздействие на население. На месте работали четыре бульдозера и прочая техника, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск начальник пресс-службы МЧС Павел Винаков.

Очевидцы засняли пожар и дым после него в селе Верх-Тула .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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