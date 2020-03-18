«Отчим не помогал учиться»: 11-летняя школьница пропала из-за невыученных уроков

18 Март 2020 2020-03-18T08:20:08+03:00

Мужчина не сразу сообщил об исчезновении ребенка, беременная мама побежала ее искать одна

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В поселке Октябрьский под Новосибирском сбежала из дома 11-летняя девочка. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибирскому Федеральному округу.

Девочку отправилась искать ее мама. Сама женщина при этом была на седьмом месяце беременности.

— Как рассказала мама девочки, отчим не помог ребенку сделать уроки, и школьница отправилась к бабушке, проживающей в 30 километрах от поселка, в районном центре Мошково. В поисках дочери женщина добралась до остановочной платформы пригородных поездов, где увидела своего ребенка. Но девочка находилась в возбужденном эмоциональном состоянии, разговаривать не хотела и убежала вдоль железнодорожных путей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия сразу выехали сотрудники транспортной полиции. С юной беглянкой по телефону связалась инспектор по делам несовершеннолетних. Она убедила школьницу вернуться к маме. В это же время приехали врачи «скорой помощи». Они осмотрели девочку и ее беременную маму. Каких-либо угроз их здоровью и здоровью будущего ребенка не выявлено.

— Семья благополучная, никто спиртными напитками не злоупотреблял, физическое и психологическое насилие к ребенку не применял. Насколько нам известно, отчим не сразу сообщил о пропаже девочке, мать пошла искать ее одна. Это произошло на прошлых выходных, — пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе управления по транспорту.

После профилактической беседы с участниками происшествия транспортные полицейские рекомендовали семье обратиться за психологической помощью в центр «Ника».

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