«Врач по сугробам искала наш дом»: к больному ребенку из-за растаявшего снега не смогла приехать «скорая»

18 Март 2020 2020-03-18T07:07:46+03:00

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В сложной ситуации оказались жители поселка Барлак Новосибирской области. Из-за растаявшего снега на дороге населенный пункт изолирован от внешнего мира. Мало того, что люди не могут выехать из поселка, так в случае беды к ним никто не придет на выручку.

— Это катастрофа! В прошлом месяце мой ребенок поскользнулся и разбил нос, к нам не доехала скорая, так как она застряла в снегу. Врач пошла по поселку, по сугробам искать наш дом. И хорошо, что был день, и было светло. Ведь в нашем поселке фонари только в начале, при заезде в поселок, остальная часть поселка во мраке, — рассказала «Гражданскому патрулю» местная жительница Светлана Дашкевич.

Врачам пришлось по сугробам самим искать дом, где был больной ребенок. Фото: «Гражданский патруль»

Также женщина рассказала, что ее соседка, у которой нет руки, не может по каше на дороге отвезти на санках четырехлетнюю дочку в садик.

На просьбы жителей почистить снег в администрации отвечали, что трактор уже выехал или просто бросали трубку, утверждают сельчане.

Общественники обратились в прокуратуру Мошковского района Новосибирской области с просьбой провести проверку по факту длительного бездействия должностных лиц Барлакского сельсовета по уборке снега в селе Барлак, установить виновных лиц и привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU