18 Март 2020 2020-03-18T06:20:43+03:00

В Новосибирске на пожаре обгорели две женщины. Фото: «Аст-54»

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В среду, 18 марта, в 8.00 утра в доме №8 по улице Калужской в Дзержинском районе загорелся частный дом. По информации МЧС Новосибирской области, в это время там находились четыре человека: двое мужчин и две женщины.

— Две женщины получили ожоги и были доставлены в ожоговый центр при Областной больнице. В каком состоянии сейчас пострадавшие, неизвестно. Двое мужчин не пострадали. Причины произошедшего устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Известно, что площадь пожара составила 36 квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU