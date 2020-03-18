В Новосибирске на пожаре обгорели две женщины
В среду, 18 марта, в 8.00 утра в доме №8 по улице Калужской в Дзержинском районе загорелся частный дом. По информации МЧС Новосибирской области, в это время там находились четыре человека: двое мужчин и две женщины.
— Две женщины получили ожоги и были доставлены в ожоговый центр при Областной больнице. В каком состоянии сейчас пострадавшие, неизвестно. Двое мужчин не пострадали. Причины произошедшего устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Известно, что площадь пожара составила 36 квадратных метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU