2020-03-18T05:57:05+03:00
Общество

«После того, как я убил несколько героев, у меня наконец-то есть право посмеяться!»

Именно так говорил Джузеппе Верди о своей опере «Фальстаф», которая сейчас идёт на сцене НОВАТа.
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Краткий синопсис

В основе сюжета лежит стандартный конфликт – любовный треугольник. А главный герой – просто добродушный фантазер. Он оказывается в центре заговора, о котором сам и не подозревает.

Дата премьеры

Новосибирский оперный театр приглашает всех на премьеру комичной оперы «Фальстаф» 12 апреля. В честь этого Комсомольская правда Новосибирск разыгрывает бесплатные билеты на постановку!

Как выиграть билет?

Чтобы выиграть билет, нужно пройти простую викторину из 5-и вопросов по этой ссылке: Пройти викторину

31 марта в социальных сетях Комсомольской правды Новосибирск мы объявим трех победителей, которые получат билеты на премьеру оперы в Новосибирский театр оперы и балета.

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