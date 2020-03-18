«После того, как я убил несколько героев, у меня наконец-то есть право посмеяться!»
Краткий синопсис
В основе сюжета лежит стандартный конфликт – любовный треугольник. А главный герой – просто добродушный фантазер. Он оказывается в центре заговора, о котором сам и не подозревает.
Дата премьеры
Новосибирский оперный театр приглашает всех на премьеру комичной оперы «Фальстаф» 12 апреля. В честь этого Комсомольская правда Новосибирск разыгрывает бесплатные билеты на постановку!
Как выиграть билет?
Чтобы выиграть билет, нужно пройти простую викторину из 5-и вопросов по этой ссылке: Пройти викторину
31 марта в социальных сетях Комсомольской правды Новосибирск мы объявим трех победителей, которые получат билеты на премьеру оперы в Новосибирский театр оперы и балета.