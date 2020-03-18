2020-03-18T05:09:33+03:00
Общество

«Сказали, сами виноваты»: сибирякам в популярном новосибирском ресторане испортили верхнюю одежду

Юрист рассказал, что делать в такой ситуации
Надежда РЫЖКИНА
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Официантка случайно пролила напитки на клиентов.Официантка случайно пролила напитки на клиентов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жительницу Новосибирска возмутило отношение персонала популярного в Новосибирске кафе азиатской кухни. О своем неудачном обеде в общепите она рассказала в соцсети.

— Девушка-стажер решила убрать пустые банки с алкоголем со стола, в одной еще была жидкость, она ее уронила, залив две куртки. Куртки стирать в машинке нельзя, соответственно, ждет химчистка. Официант принесла салфетки, — написала девушка на странице revizor.nsk.

По словам сибирячки, мало того, что им испортили верхнюю одежду, так еще и пролитый напиток включили в счет. Позже персонал ресторана пояснил, что клиенты сами виноваты, так как куртки надо было повесить в гардероб, а не класть рядом с собой. Никто перед посетителями из персонала общепита не извинился

Юрист Константин Зиновьев прокомментировал ситуацию КП-Новосибирск:

— Если официант действительно испортил одежду клиентам, тогда можно потребовать возмещение убытков, связанных с чисткой. Для этого надо предъявить претензию ресторану. Если на претензию не ответят, тогда разбираться в судебном порядке, — посоветовал Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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