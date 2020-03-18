«Он сильно кричал»: в Новосибирске при столкновении двух такси серьезно пострадал пассажир

18 Март 2020 2020-03-18T03:07:04+03:00

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В Центральном районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Это случилось в ночь с 17 на 18 марта на пересечении улиц Писарева и Красного проспекта. Об аварии рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» очевидцы.

— Столкнулись две машины, брендированные как такси. «Hyundai Solaris», двигаясь по Писарева со стороны Мичурина, на высокой скорости врезался в правую сторону «Volkswagen Polo», который совершал левый поворот во встречном направлении, — сообщает паблик. — Пассажира доставали из покореженного Фольксвагена спасатели, у него подозрение на перелом таза. У водителя «Hyundai Solaris» рваная рана губы и перелом руки.

В одной из них серьезно пострадал пассажир. Фото: «АСТ-54»

Очевидцы рассказали, что один из пострадавших от боли кричал.

Пострадавшего пассажира достали из покореженной машины спасатели. Фото: «АСТ-54»

— Грустно было слышать, как кричит этот молодой человек, — написал мужчина.

КП-Новосибирск выясняет подробности ДТП.

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