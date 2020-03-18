Глухой программист из Новосибирска создаст приложение, способное перевести тысячи жестов

18 Март 2020 2020-03-18T01:18:22+03:00

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Сибиряк Алексей Приходько — единственный глухой программист в мире и инженер кафедры автоматизированных систем управления технического университета — начал разрабатывать специальное мобильное приложение, которое позволит неслышащим людям освоить язык жестов. Прототип системы уже создан: она позволяет с помощью жестов определять буквы и выводить их на экран. В течение двух лет, с помощью президентского гранта в 10 миллионов рублей, Алексей планирует разработать программу, которая бы переводила с русского жестового языка на разговорный.

— Проект Алексея — это программа на планшете, мобильных устройствах или на персональном компьютере. Она будет позволять не только показать жест и проверить его правильность, но еще и обучаться этому. Кроме того, глухие носители языка могут свой жест предложить в зависимости от диалекта, и мы постепенно будем наполнять эту базу. Первоначально она планируется не очень большой: порядка тысячи жестов с разными вариантами, потом он будет постоянно пополняться. Всего по оценкам лингвистов русский жестовый язык содержит 5-6 тысяч жестов, — цитирует научного руководителя Алексея Приходько, профессора кафедры автоматизированных систем правления НГТУ Михаила Грифа издание «Сибкрай».

По словам переводчика Алексея, заведующей лабораторией русского жестового языка НГТУ Ольги Вариновой, такое приложение будет очень полезно для многих людей. Ведь на сегодняшний день в мире нет программы, которая бы превращала жесты в слова. Но тем не менее, она очень не только самим неслышащим людям, но и тем, кто получает образование переводчика с жестового языка.

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