2020-03-18T00:33:05+03:00
Общество

Из-за угрозы коронавируса сотрудников турфирм отправляют в отпуск и урезают им зарплату

Напуганные ситуацией люди массово сдают путевки и отказываются покупать новые
Алена КУЛЕШОВА
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В новосибирских турфирмах сотрудникам урезают зарплату и намекают на возможность уйти в отпуск за свой счет.В новосибирских турфирмах сотрудникам урезают зарплату и намекают на возможность уйти в отпуск за свой счет.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В новосибирских турфирмах сотрудникам урезают зарплату и намекают на возможность уйти в отпуск за свой счет. По словам сибиряков, агентства находятся в минусе из-за того, что напуганные ситуацией с коронавирусом люди, отказываются покупать себе путевки и сдают назад уже приобретенные.

— Я работаю в достаточно крупной турфирме. У нас всегда дела с оплатой обстояли так: есть официальный оклад и премия, которая также выплачивается ежемесячно и зависит от объема продаж. Где-то с начала марта, когда страны начали закрывать свои границы, люди начали меньше покупать путевки, некоторые начали сдавать назад уже купленные туры. Причем, напуганные люди отказываются от любых поездок, даже в те страны, где нет какой-либо сложной эпидемиологической ситуации. Турфирмы из-за этого очень много теряют, находятся просто в минусе, — рассказала КП-Новосибирск сотрудница одного из турагентств города Олеся (имя героини изменено — прим.ред.). — И вот, буквально вчера, наше руководство сообщило, что с этого момента оклад нам переводят на полставки. Премию, конечно, выплатят, но при этом ее могут задержать. Да и к тому же, чем меньше туров продано, тем меньше будет эта сумма. Но если в этом месяце, по проданным за февраль турам, там еще не все так плохо, то что будет дальше — страшно представить! Грубо говоря, если оклад у тебя 17 тысяч рублей, то теперь ты получишь 8 с половиной и совершенные копейки премии с задержкой! Ведь в марте туры вообще не продаются — только обнуляются. Кроме того, начальство также намекнуло, что мы можем прямо сейчас уйти в отпуск за свой счет. Хотя раньше это особо не жаловали: все отдыхали строго по графику. Некоторые коллеги уже задумываются о том, чтобы действительно взять отпуск или даже начать искать другую работу или хотя бы подработку, потому что ситуация с деньгами в туризме сейчас, мягко говоря, очень плохая.

Олеся также рассказала, что эта ситуация сейчас актуальна для всех турагентств в Новосибирске. И если для крупных фирм это просто серьезная потеря средств, то для небольших организаций это может обернуться серьезными проблемами. Доходит даже до того, что некоторым некрупным агентствам становится просто нечем платить за аренду офиса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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