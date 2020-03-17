В Новосибирской области сахар подешевел на треть

17 Март 2020 2020-03-17T13:21:34+03:00

В Калужской и Пензенской областях, а также в Мордовии цены снизились примерно на 40% и стали самыми низкими по стране. Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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В России за год сахар подешевел на 35%. В феврале 2019 года цена за его килограмм составляла целых 46 рублей, а в этом же месяце 2020 года — 30 рублей. В Новосибирской области на февраль 2020 года цена за килограмм сахара составляет в среднем 33 рубля.

— Стоит также отметить, что в регионах цены на продукты, в том числе и на сахарный песок, разнятся. К примеру, в Калужской и Пензенской областях, а также в Мордовии цены снизились примерно на 40% и стали самыми низкими по стране. Средняя стоимость этого продукта там составляет в среднем 24 рубля. А вот самый дорогой сахар продают в северных регионах: на Чукотке — за 93 рубля, в Ненецком автономном округе — за 61 и в Якутии — за 56 рублей, — сообщает издание NEWS.ru, со ссылкой на данные Росстата.

Отметим, что в отличие от сахара, цены на гречку в России выросли почти на 50%. Так, если в декабре 2018 года ее можно было купить по средней стоимости в 47,9 рублей за килограмм, то в 2019 году эта цифра составила уже 69,7 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU