Две иномарки столкнулись в Новосибирске: пострадала пассажирка
Во вторник, 17 марта, на въезде в торговый центр «Мега» столкнулись два автомобиля: «Киа Сид» и «Тойота Хайлендер». Согласно установленным знакам водитель «Тойоты» должен был уступить дорогу, но по каким-то причинам он этого не сделал. После удара «Тойота» въехала в опору рекламного знака. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
У обеих машин сильно помялись передние части. Пострадала «Киа»: у нее замят капот и крылья, лопнул бампер и вылетели фары. «Тойоте» помяло правое крыло, дверь и выбило переднее колесо, а после удара со знаком лопнула решетка радиатора.
Одна из машин въехала в рекламный знак.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Помощь медиков понадобилась пассажирке «Киа»: она была пристегнута, но сильно ударилась лицом о подушки безопасности. Как сообщил очевидец, владелица «Киа» купила авто в ноябре, но успела поездить по городу только несколько месяцев.
— На месте работает экипаж ДПС, пока что разбираются, — рассказала КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.
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ИСТОЧНИК KP.RU