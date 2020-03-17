2020-03-17T11:21:34+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись в Новосибирске: пострадала пассажирка

Сами автомобили сильно повредились
Надежда РЫЖКИНА
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Пассажирке «Киа» понадобилась помощь врачей.Пассажирке «Киа» понадобилась помощь врачей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Во вторник, 17 марта, на въезде в торговый центр «Мега» столкнулись два автомобиля: «Киа Сид» и «Тойота Хайлендер». Согласно установленным знакам водитель «Тойоты» должен был уступить дорогу, но по каким-то причинам он этого не сделал. После удара «Тойота» въехала в опору рекламного знака. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

У обеих машин сильно помялись передние части. Пострадала «Киа»: у нее замят капот и крылья, лопнул бампер и вылетели фары. «Тойоте» помяло правое крыло, дверь и выбило переднее колесо, а после удара со знаком лопнула решетка радиатора.

Одна из машин въехала в рекламный знак. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Одна из машин въехала в рекламный знак.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Помощь медиков понадобилась пассажирке «Киа»: она была пристегнута, но сильно ударилась лицом о подушки безопасности. Как сообщил очевидец, владелица «Киа» купила авто в ноябре, но успела поездить по городу только несколько месяцев.

— На месте работает экипаж ДПС, пока что разбираются, — рассказала КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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