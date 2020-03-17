Нарисуй зеленкой на лбу: блогер показал, как бороться с коронавирусом

17 Март 2020 2020-03-17T10:03:27+03:00

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Инстаграм-блогер Денис Путилин устроил хайп на теме пандемии коронавируса. Так как вакцину еще никто не придумал, он решил бороться своими методами. В прямом эфире блогер предложил своим подписчикам нарисовать у себя на лбу зеленкой или йодом коронавирус. Желающие нашлись. Так как, как выглядит вирус пользователи Инстагарама не знают, то в большинстве случаев рисовали корону.

Кроме того Путилин предложил своим подписчикам не переживать из-за кризиса, а вместо этого поехать в магазин за продуктами, залезть на крышу автомобиля и кричать: «Нам не страшен кризис». Многие согласились на такой хайп, видео появились на страничке блогера.

Напомним, последняя выходка Путилина – это поедание тараканов в прямом эфире. На батл с поеданием насекомых согласились девушка, она в прямом смысле похрустела насекомым на глазах у нескольких тысяч подписчиков. После этого сам Денис продемонстрировал в эфире центрального телевидения поедание тараканов, заверив публику, что в этом нет ничего страшного.

Раньше блогер пытался популяризировать на своей странице добрые дела, но публике это не нравилось, в комментариях люди писали много критических замечаний. Теперь, когда Путилин перешел на экстремальный контент, публика в восторге. Такие же тенденции можно наблюдать на страницах других известных звезд Инстаграма. Чего только стоит выходка Джигана, сбрившего брови, и выход Екатерины Диденко на подоконник вместе с детьми.