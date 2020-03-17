Стало известно, почему эвакуировали посетителей торгового центра «Ройял Парк» в Новосибирске

17 Март 2020 2020-03-17T09:00:28+03:00

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Во вторник, 17 марта, жители Новосибирска в торгово-развлекательном комплексе «Ройял Парк» произошло ЧП. Там эвакуировали всех посетителей. Об этом в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщили очевидцы.

— Только что были там. Пришлось по эскалатору неподвижному бегать, — поделился один из очевидцев.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. Там пояснили, что у них никаких вызовов по этому поводу не поступало.

Вскоре в своей группе в соцсети представители торгового центра прокомментировали ситуацию.

В соцсетях администрация торгового центра отметила, что тревога учебная — проводились учения по антитеррору. Они заверили, что скоро центр возобновит работу в прежнем режиме и поводов для беспокойства нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU