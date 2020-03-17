«Приезжаем к тем, кто умирает»: сибирячку с головной болью возмутил недовольный фельдшер «скорой»

17 Март 2020 2020-03-17T08:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирячка, пожелавшая остаться анонимной, пожаловалась в соцсети на фельдшера «скорой». По словам женщины, медик выразил недовольство по поводу того, что их вызвали по ерундовому случаю.

— Адски болела голова, не могла терпеть ее. Ждала «скорую» полтора часа, в итоге заходит фельдшер, нахамил, узнав , что у меня болит голова, сказал, что они приезжают только к тем, кто умирает . Я бы и не вызвала «скорую помощь», но на дворе была ночь, и ехать в аптеку не было возможности. Я считаю, что если ты работаешь в такой сфере, то обязан помочь любому больному, — написала сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск». — Надеюсь, ему передадут это сообщение и научат, как нормально работать и вести себя, и не оставлять после себя мусор в прихожей.

КП-Новосибирск попросила прокомментировать ситуацию главного врача станции «Скорой медицинской помощи» Ирина Большакову.

— Нужно понимать, что головная боль бывает разной. Бывают головные боли интенсивные, очень сильные, нетерпимые, вызванные кровоизлиянием. Они начинаются внезапно и резко. У них есть своя клиника. В этом случае, конечно, нужно срочно вызвать «скорую». Это одна ситуация. А бывают привычные головные боли, которые человек в принципе испытывает не в первый раз, например от переутомления, остеохондроза и так далее. В аптечке на этот случай должны быть препараты. Если их нет, попросить доставку или родных помочь. Ведь нужно понимать, что в это время врачи могу оказывать помощь экстренному больному, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU