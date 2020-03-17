«Установил приложение на телефон»: сын украл у пожилой матери с карты миллион рублей

17 Март 2020 2020-03-17T07:39:48+03:00

В полиции рассказали, на что парень потратил деньги

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В Новосибирске нашли того, кто украл с карты 51-летней женщины миллион рублей. Им оказался ее собственный 23-летний сын. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Выяснилось, что молодой человек, узнал данные банковской карты матери, установил себе на телефон приложение банка, а затем перечислил деньги на карту знакомого. Обналичив денежные средства, злоумышленник приобрел на них три автомобиля, — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». До суда молодой человек будет находиться в СИЗО. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, причем также за кражу.

Полицейские забрали у задержанного купленные машины. Проводится дальнейшее расследование.

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