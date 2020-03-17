«Он ударился головой и потерял сознание»: кондуктор вытолкнула из автобуса пассажира

17 Март 2020 2020-03-17T07:47:25+03:00

После чего водитель общественного транспорта чуть было не проехал по ногам лежащего на асфальте мужчины

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Жители Барабинска стали свидетелями неприятного инцидента. Об этом они рассказали в соцсети. По словам очевидцев, кондуктор автобуса №2 вытолкала нетрезвого мужчину из салона. Он упал, ударился голосовой и потерял сознание.

Все, что происходило дальше сняли на видео прохожие. Автобус закрыл двери и чуть было не начал движение.

— Сейчас еще по ноге проедет, — переживали две женщины за кадром.

После этого, двери снова открылись, из салона вышла кондуктор, и попыталась отодвинуть ноги лежащего без сознания мужчины, потом она снова вернулась в автобус. В это время на помощь сибиряку кинулись прохожие. Они вызвали врачей. Медики смогли привести в чувства мужчину. Они отвезли его в больницу.

Пострадавшего увезли на «скорой». Фото: «Новости дня Каинск, Барабинск»

— Это было в городе Куйбышеве. В настоящее время сотрудники полиции из муниципального отдела «Куйбышевский» информацию зарегистрировали, проводится проверка и устанавливаются участники, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

У компании-перевозчика АО «Каинсктранс» комментарий получить не удалось.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Человеку в состоянии алкогольного опьянения запрещено пользоваться общественным транспортом, потому что это — источник повышенной опасности. Кондуктор применила к нему насилие — такого права у нее быть не могло, тем более если он травмировался и не приходил в сознание. Это оставление человека в опасном состоянии. Кондуктор может понести уголовную ответственность, если органы следствия установят ее вину, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Пострадавшего и кондуктора засняли на телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU