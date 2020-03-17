2020-03-17T07:47:25+03:00
Общество

«Он ударился головой и потерял сознание»: кондуктор вытолкнула из автобуса пассажира

После чего водитель общественного транспорта чуть было не проехал по ногам лежащего на асфальте мужчины
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Кондуктор вытолкнула мужчину, и он ударился об асфальт. Фото: «Новости дня Каинск, Барабинск»Кондуктор вытолкнула мужчину, и он ударился об асфальт. Фото: «Новости дня Каинск, Барабинск»
Изменить размер текста:

Жители Барабинска стали свидетелями неприятного инцидента. Об этом они рассказали в соцсети. По словам очевидцев, кондуктор автобуса №2 вытолкала нетрезвого мужчину из салона. Он упал, ударился голосовой и потерял сознание.

Все, что происходило дальше сняли на видео прохожие. Автобус закрыл двери и чуть было не начал движение.

— Сейчас еще по ноге проедет, — переживали две женщины за кадром.

После этого, двери снова открылись, из салона вышла кондуктор, и попыталась отодвинуть ноги лежащего без сознания мужчины, потом она снова вернулась в автобус. В это время на помощь сибиряку кинулись прохожие. Они вызвали врачей. Медики смогли привести в чувства мужчину. Они отвезли его в больницу.

Пострадавшего увезли на «скорой». Фото: «Новости дня Каинск, Барабинск»

Пострадавшего увезли на «скорой». Фото: «Новости дня Каинск, Барабинск»

— Это было в городе Куйбышеве. В настоящее время сотрудники полиции из муниципального отдела «Куйбышевский» информацию зарегистрировали, проводится проверка и устанавливаются участники, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

У компании-перевозчика АО «Каинсктранс» комментарий получить не удалось.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Человеку в состоянии алкогольного опьянения запрещено пользоваться общественным транспортом, потому что это — источник повышенной опасности. Кондуктор применила к нему насилие — такого права у нее быть не могло, тем более если он травмировался и не приходил в сознание. Это оставление человека в опасном состоянии. Кондуктор может понести уголовную ответственность, если органы следствия установят ее вину, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Пострадавшего и кондуктора засняли на телефон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, почему эвакуировали посетителей торгового центра «Ройял Парк» в Новосибирске
«Приезжаем к тем, кто умирает»: сибирячку с головной болью возмутил недовольный фельдшер «скорой»
«Как нам дальше быть?»: обвалился единственный проезд к многоэтажке в Новосибирске
«Установил приложение на телефон»: сын украл у пожилой матери с карты миллион рублей
«Он ударился головой и потерял сознание»: кондуктор вытолкнула из автобуса пассажира
В Новосибирске задержан подозреваемый в убийства председателя правления ЖСК «Залесский»
К «Меге» не проехать: авария на Винаповском мосту создала 2-километровую пробку
«Раны на груди, лице, шее и руках»: разъяренная дочь изрезала отца ножом
«Это хамство!»: водитель маршрутки запретил пассажирам говорить по телефону
«В глаза попало стекло»: сибиряк получил серьезные травмы после того, как перевернулся на машине
«Выезжал со двора»: автомобилист наехал на сибиряка и скрылся
В департаменте культуры и спорта рассказали, отменят ли в Новосибирске спектакли из-за угрозы коронавируса
«Хотел перескочить и провалился»: в Новосибирске конь повис на заборе
Стала известна судьба 83-летнего ученого, пропавшего в Академгородке
«Там опасно ездить»: из-за ямы на Ипподромской магистрали одновременно 16 автомобилей пробили колеса
Двое сибиряков поехали на дискотеку на угнанной машине, но свалились в канаву
«Это похоже на кусок земли»: сибирячке продали пирог с непонятным содержимым
Не помнит свой адрес: в Академгородке пропал 83-летний ученый
Из-за коронавируса 543 человека в Новосибирской области отправили на карантин
«Выросли уже четыре зуба»: в новосибирском зоопарке показали забавные фото малышки-орангутана
«Там же потом людям сидеть»: сибиряков возмутила пассажирка, посадившая пса на кресло в маршрутке
Проиграли и напились: подростки-спортсмены устроили дебош в поезде
«Было очень обидно»: новосибирская десятиклассница обвинила кондуктора в оскорблениях
«Смотрел на мам с колясками»: эксгибициониста, обнажающегося у детского садика, ищут полицейские