2020-03-17T06:35:04+03:00
Происшествия

К «Меге» не проехать: авария на Винаповском мосту создала 2-километровую пробку

Две легковушки протаранили друг друга
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
У «Волги» выбило колесо и вдавило крыло.У «Волги» выбило колесо и вдавило крыло.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Во вторник, 17 марта на Винаповском мосту случилось ДТП. Друг в друга врезались «Волга» и «Опель». Об этом сообщил очевидец в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

От удара у «Волги» выбило колесо и вдавило крыло. «Опель» же остался без переднего бампера и с помятым капотом. По словам очевидца, дорога в момент происшествия была покрыта льдом.

«Опель» остался без бампера. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

«Опель» остался без бампера.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Пострадавших в аварии нет, ДТП с материальным ущербом, — пояснил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

От столкновения машин по Советскому шоссе растянулась пробка в обе стороны: от улицы Петухова до торгового центра «Мега» и от улицы Немировича-Данченко до улицы Мира.

Пробка из-за аварии растянулась на несколько километров. «2Гис»

Пробка из-за аварии растянулась на несколько километров. «2Гис»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске задержан подозреваемый в убийства председателя правления ЖСК «Залесский»
К «Меге» не проехать: авария на Винаповском мосту создала 2-километровую пробку
«Раны на груди, лице, шее и руках»: разъяренная дочь изрезала отца ножом
«Это хамство!»: водитель маршрутки запретил пассажирам говорить по телефону
«В глаза попало стекло»: сибиряк получил серьезные травмы после того, как перевернулся на машине
«Выезжал со двора»: автомобилист наехал на сибиряка и скрылся
В департаменте культуры и спорта рассказали, отменят ли в Новосибирске спектакли из-за угрозы коронавируса
«Хотел перескочить и провалился»: в Новосибирске конь повис на заборе
Стала известна судьба 83-летнего ученого, пропавшего в Академгородке
«Там опасно ездить»: из-за ямы на Ипподромской магистрали одновременно 16 автомобилей пробили колеса
Двое сибиряков поехали на дискотеку на угнанной машине, но свалились в канаву
«Это похоже на кусок земли»: сибирячке продали пирог с непонятным содержимым
Не помнит свой адрес: в Академгородке пропал 83-летний ученый
Из-за коронавируса 543 человека в Новосибирской области отправили на карантин
«Выросли уже четыре зуба»: в новосибирском зоопарке показали забавные фото малышки-орангутана
«Там же потом людям сидеть»: сибиряков возмутила пассажирка, посадившая пса на кресло в маршрутке
Проиграли и напились: подростки-спортсмены устроили дебош в поезде
«Было очень обидно»: новосибирская десятиклассница обвинила кондуктора в оскорблениях
«Смотрел на мам с колясками»: эксгибициониста, обнажающегося у детского садика, ищут полицейские