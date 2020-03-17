К «Меге» не проехать: авария на Винаповском мосту создала 2-километровую пробку

17 Март 2020 2020-03-17T06:35:04+03:00

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Во вторник, 17 марта на Винаповском мосту случилось ДТП. Друг в друга врезались «Волга» и «Опель». Об этом сообщил очевидец в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

От удара у «Волги» выбило колесо и вдавило крыло. «Опель» же остался без переднего бампера и с помятым капотом. По словам очевидца, дорога в момент происшествия была покрыта льдом.

«Опель» остался без бампера.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Пострадавших в аварии нет, ДТП с материальным ущербом, — пояснил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

От столкновения машин по Советскому шоссе растянулась пробка в обе стороны: от улицы Петухова до торгового центра «Мега» и от улицы Немировича-Данченко до улицы Мира.

Пробка из-за аварии растянулась на несколько километров. «2Гис»

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ИСТОЧНИК KP.RU