К «Меге» не проехать: авария на Винаповском мосту создала 2-километровую пробку
Во вторник, 17 марта на Винаповском мосту случилось ДТП. Друг в друга врезались «Волга» и «Опель». Об этом сообщил очевидец в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
От удара у «Волги» выбило колесо и вдавило крыло. «Опель» же остался без переднего бампера и с помятым капотом. По словам очевидца, дорога в момент происшествия была покрыта льдом.
«Опель» остался без бампера.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— Пострадавших в аварии нет, ДТП с материальным ущербом, — пояснил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
От столкновения машин по Советскому шоссе растянулась пробка в обе стороны: от улицы Петухова до торгового центра «Мега» и от улицы Немировича-Данченко до улицы Мира.
Пробка из-за аварии растянулась на несколько километров. «2Гис»
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ИСТОЧНИК KP.RU