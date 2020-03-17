2020-03-17T06:23:39+03:00
Общество

«Раны на груди, лице, шее и руках»: разъяренная дочь изрезала отца ножом

Мужчина был госпитализирован
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Дочь изрезала отца после ссоры.Дочь изрезала отца после ссоры.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тогучинском районе между отцом и дочерью произошла ссора с поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— 15 марта в 04.10 в отдел МВД России по Тогучинскому району поступило сообщение из больницы о том, что в приемное отделение доставлен 62-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки, лица, шеи и кисти руки, - рассказали в полиции.

Как позже выяснили полицейские, отца искромсала 29-летняя дочь. Родственники вместе распивали спиртное, как вдруг произошел конфликт. Разъяренная девушка схватилась за нож и напала на отца.

Известно, что сибирячка и ранее привлеклась к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В отношении девушки возбуждено уголовно дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе обыска изъято орудие преступления. Проводится расследование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Установил приложение на телефон»: сын украл у пожилой матери с карты миллион рублей
В Новосибирске задержан подозреваемый в убийства председателя правления ЖСК «Залесский»
К «Меге» не проехать: авария на Винаповском мосту создала 2-километровую пробку
«Раны на груди, лице, шее и руках»: разъяренная дочь изрезала отца ножом
«Это хамство!»: водитель маршрутки запретил пассажирам говорить по телефону
«В глаза попало стекло»: сибиряк получил серьезные травмы после того, как перевернулся на машине
«Выезжал со двора»: автомобилист наехал на сибиряка и скрылся
В департаменте культуры и спорта рассказали, отменят ли в Новосибирске спектакли из-за угрозы коронавируса
«Хотел перескочить и провалился»: в Новосибирске конь повис на заборе
Стала известна судьба 83-летнего ученого, пропавшего в Академгородке
«Там опасно ездить»: из-за ямы на Ипподромской магистрали одновременно 16 автомобилей пробили колеса
Двое сибиряков поехали на дискотеку на угнанной машине, но свалились в канаву
«Это похоже на кусок земли»: сибирячке продали пирог с непонятным содержимым
Не помнит свой адрес: в Академгородке пропал 83-летний ученый
Из-за коронавируса 543 человека в Новосибирской области отправили на карантин
«Выросли уже четыре зуба»: в новосибирском зоопарке показали забавные фото малышки-орангутана
«Там же потом людям сидеть»: сибиряков возмутила пассажирка, посадившая пса на кресло в маршрутке
Проиграли и напились: подростки-спортсмены устроили дебош в поезде
«Было очень обидно»: новосибирская десятиклассница обвинила кондуктора в оскорблениях
«Смотрел на мам с колясками»: эксгибициониста, обнажающегося у детского садика, ищут полицейские