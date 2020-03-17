«Раны на груди, лице, шее и руках»: разъяренная дочь изрезала отца ножом
В Тогучинском районе между отцом и дочерью произошла ссора с поножовщиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— 15 марта в 04.10 в отдел МВД России по Тогучинскому району поступило сообщение из больницы о том, что в приемное отделение доставлен 62-летний мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки, лица, шеи и кисти руки, - рассказали в полиции.
Как позже выяснили полицейские, отца искромсала 29-летняя дочь. Родственники вместе распивали спиртное, как вдруг произошел конфликт. Разъяренная девушка схватилась за нож и напала на отца.
Известно, что сибирячка и ранее привлеклась к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
В отношении девушки возбуждено уголовно дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В ходе обыска изъято орудие преступления. Проводится расследование.
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