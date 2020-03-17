«Это хамство!»: водитель маршрутки запретил пассажирам говорить по телефону

17 Март 2020 2020-03-17T05:54:02+03:00

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Жители Новосибирска возмутились наглым поведением одного из водителей маршрутки №55. По словам пассажиров, он грубо им отвечал, а в салоне установил собственные правила.

— Отвечая на вопросы пассажиров, сколько стоит проезд, он отвечал: там все написано, если не видно, глаза откройте. Что еще хуже, у одного из пассажиров зазвонил телефон. Как выяснилось ему позвонила жена, и водитель даже не разрешил принять вызов! Он сказал, что он не разговаривает по телефону и никто не будет в этой машине разговаривать! — написал негодующий пассажир в группе «ЧП Новосибирск».

По данным сайта ЦУГАЭТ, компания-перевозчик маршрутного такси №55 — ПП «ЛОТиОС». Корреспондент КП-Новосибирск связалась с перевозчиком по телефону.

— На данный момент такой информации у нас нет. Наши водители каждый день проводят консультирование по общению с пассажирами. Тут два варианта: либо конфликт начали пассажиры, либо, возможно, наговаривают друг на друга конкуренты, чтобы у перевозчика-противника было больше жалоб. Чтобы водитель запрещал общаться в салоне по телефону — это какой-то бред, — ответили в компании.

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