2020-03-17T05:11:36+03:00
Происшествия

«Выезжал со двора»: автомобилист наехал на сибиряка и скрылся

Мужчину госпитализировали в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске автомобилист сбил мужчину и скрылся.В Новосибирске автомобилист сбил мужчину и скрылся.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Новосибирске полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— 16 марта в 20:50 неустановленный водитель, на неустановленным автомобиле, двигался со двора дома 102 по улице Пархоменко с правым поворотом на улицу Пархоменко в сторону улица Новосибирская, в пути следования совершил наезд на пешехода который переходил проезжую часть по предварительной информации вне зоны пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас 60-летний мужчина находится в больнице №34. Врачи диагностировали у него травму головы. С места ДТП автомобилист, сбивший пожилого сибиряка, скрылся.

Х Полицейские разыскивают очевидцев инцидента. В правоохранительных органах просят обратиться по телефону 232 2351 либо 232 2321 либо по телефону 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Выезжал со двора»: автомобилист наехал на сибиряка и скрылся
В департаменте культуры и спорта рассказали, отменят ли в Новосибирске спектакли из-за угрозы коронавируса
«Хотел перескочить и провалился»: в Новосибирске конь повис на заборе
Стала известна судьба 83-летнего ученого, пропавшего в Академгородке
«Там опасно ездить»: из-за ямы на Ипподромской магистрали одновременно 16 автомобилей пробили колеса
Двое сибиряков поехали на дискотеку на угнанной машине, но свалились в канаву
«Это похоже на кусок земли»: сибирячке продали пирог с непонятным содержимым
Не помнит свой адрес: в Академгородке пропал 83-летний ученый
Из-за коронавируса 543 человека в Новосибирской области отправили на карантин
«Выросли уже четыре зуба»: в новосибирском зоопарке показали забавные фото малышки-орангутана
«Там же потом людям сидеть»: сибиряков возмутила пассажирка, посадившая пса на кресло в маршрутке
Проиграли и напились: подростки-спортсмены устроили дебош в поезде
«Было очень обидно»: новосибирская десятиклассница обвинила кондуктора в оскорблениях
«Смотрел на мам с колясками»: эксгибициониста, обнажающегося у детского садика, ищут полицейские