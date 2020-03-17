«Выезжал со двора»: автомобилист наехал на сибиряка и скрылся

17 Март 2020 2020-03-17T05:11:36+03:00

В Новосибирске автомобилист сбил мужчину и скрылся. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Новосибирске полицейские разыскивают водителя, который сбил пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— 16 марта в 20:50 неустановленный водитель, на неустановленным автомобиле, двигался со двора дома 102 по улице Пархоменко с правым поворотом на улицу Пархоменко в сторону улица Новосибирская, в пути следования совершил наезд на пешехода который переходил проезжую часть по предварительной информации вне зоны пешеходного перехода, справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас 60-летний мужчина находится в больнице №34. Врачи диагностировали у него травму головы. С места ДТП автомобилист, сбивший пожилого сибиряка, скрылся.

Х Полицейские разыскивают очевидцев инцидента. В правоохранительных органах просят обратиться по телефону 232 2351 либо 232 2321 либо по телефону 112.

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