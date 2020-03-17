2020-03-17T04:28:19+03:00
Общество

«Хотел перескочить и провалился»: в Новосибирске конь повис на заборе

Животному понадобилась помощь спасателей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Конь во время тренировки повис на заборе. Фото: МАСС НовосибирскКонь во время тренировки повис на заборе. Фото: МАСС Новосибирск
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В Новосибирске помощь спасателей МАСС понадобилась в конном клубе, который расположен на улице Ионосферная в Советском районе города. Неприятный инцидент произошел на тренировке с животными. Об этом сообщили в муниципальной службе.

— Конь во время занятий провалился в сугроб и не смог перепрыгнуть через металлический забор. Сообщение о том, что конь висит на заборе, перескочив через него передними ногами, поступило на телефон оперативного дежурного в понедельник, 16 марта, в 15:30, — рассказали в МАСС.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что во время тренировки конь пытался перепрыгнуть невысокий металлический забор, ограждающий территорию конного клуба, но из-за большого количества снега не сумело полностью перескочить на другую сторону. Спасатели перекусили металлическую трубу с помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента. В этом время животное терпеливо ждало, когда его освободят. После того, как трубу забора сломали, конь спокойно выпрыгнул из своей ловушки.

В Новосибирске конь повис на заборе.Большое количество выпавшего в этом году снега приносит неприятности не только людям, но и животным. Так сегодня днём спасатели МАСС оказывали помощь работникам конного клуба, чей питомец во время занятий провалился в сугроб и не смог перепрыгнуть через металлический забор. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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