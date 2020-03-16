«Это похоже на кусок земли»: сибирячке продали пирог с непонятным содержимым
Сибирячка пожаловалась в сети на пирог с непонятным содержимым, который она заказала в одном из ресторанов Новосибирска. По словам женщины, внутри выпечки было нечто, с виду напоминающее комок земли.
— Заказала на самовывоз черничный пирог. К сожалению, попробовать его не смогла, поскольку в своем куске увидела комок, похожий на землю с засохшим перегноем, а рядом с комком плесень. И маленькая металлическая стружка на краю пирога. Такое впечатление, что он был приготовлен в день заказа, а не накануне заявленного самовывоза. Очень расстроены мои коллеги увиденным, особенно те, кто уже попробовал пирог. Новый заказ делать там больше не рискну, — написала женщина на сайте Фламп.ру
Ранее КП-Новосибирск обращались к юристу за комментарием, чтобы выяснить, на что в такой ситуации могут надеяться раздосадованные покупатели.
— В такой ситуации необходимо писать претензию в магазин и требовать возврата денег, — рекомендует юрист Инесса Рябинина.
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