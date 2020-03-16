2020-03-16T16:12:26+03:00
Общество

«Там же потом людям сидеть»: сибиряков возмутила пассажирка, посадившая пса на кресло в маршрутке

Об этом возмущенные люди написали в социальных сетях
Алена КУЛЕШОВА
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Пассажиров маршрутки в Новосибирске возмутила девушка, которая посадила свою собаку на сиденье. Фото: "Ревизорро Новосибирск"Пассажиров маршрутки в Новосибирске возмутила девушка, которая посадила свою собаку на сиденье. Фото: "Ревизорро Новосибирск"
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Пассажиров маршрутки в Новосибирске возмутила девушка, которая посадила свою собаку на сиденье. Люди утверждают, что у животного были грязные лапы, из-за чего обивка у кресел оказалась сильно испачкана.

— Я сделала этой девушке замечание, но в ответ услышала, что это не мое дело и вообще, как будто бы мне в этой ситуации больше всех надо! Неужели пассажиры, которые перевозят своих питомцев с грязными лапами на сиденье, не понимают, что после них здесь будут сидеть люди? Все кресло было обильно перепачкано уличной грязью и песком, — написала возмущенная сибирячка в паблике Вконтакте «Ревизорро Новосибирск».

КП-Новосибирск обратились за помощью к юристу Инессе Рябининой, чтобы понять, как может разрешиться эта ситуация с точки зрения закона.

— В данном случае собственник транспортного средства вправе требовать компенсацию материального вреда с этой девушки. Поскольку она своим имуществом, коим и является собака, причинила вред его имуществу. Конечно, не зная личности девушки, сделать с этим что-нибудь будет сложно: нужно обращаться в полицию и искать ее. А вообще, если бы, скажем, пассажиры стали сразу жаловаться на нее, то водитель имел бы полное право остановить маршрутку и вызвать полицию, чтобы решить этот вопрос на месте, — пояснила Инесса Рябинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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