2020-03-16T15:07:40+03:00
Общество

Проиграли и напились: подростки-спортсмены устроили дебош в поезде

Парни попали в больницу с диагнозом интоксикация
Алена КУЛЕШОВА
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Двое подростков из Новосибирска устроили дебош в поезде «Абакан-Москва».Двое подростков из Новосибирска устроили дебош в поезде «Абакан-Москва».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое подростков из Новосибирска устроили дебош в поезде «Абакан-Москва», когда возвращались домой с неудачных соревнований по плаванию в Хакасии. Накануне ребята уговорили незнакомую женщину купить для них бутылку водки, которую они распили вместе после отбоя уже в вагоне.

— Известно, что подростки возвращались с неудачных соревнований в Хакасии. При этом организаторы не сообщили транспортной полиции о поездке в поезде группы детей. В Абакане двое ребят 15 и 16 лет уговорили незнакомую женщину купить им бутылку крепкого алкоголя объемом 1 литр. Уже в поезде, дождавшись отбоя, подростки выпили спиртное и, пока не опьянение не дало о себе знать, они вели себя шумно, ругались матом и мешали другим пассажирам. Тренер, сопровождавшая незаявленную группу ребят, в это время находилась в соседнем вагоне, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Обнаружили подростков полицейские на станции Ачинск: обоим ребятам оказали первую помощь. Молодые люди попали в больницу с диагнозом интоксикация.

Тем не менее, обоим подросткам придется ответить за свое поведение. Старшей, 16-летней парень, будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в общественном месте и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Что касается его 15-летнего друга, то в данном случае вся ответственность ляжет на плечи родителей: в отношении их составлен протокол согласно статье 20.22 КоАП РФ (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление, распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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