«Называла чуркой и нерусью»: кондуктор оскорбила десятиклассницу из-за школьной справки

16 Март 2020 2020-03-16T13:50:54+03:00

В Новосибирске девочка пожаловалась на кондуктора, которая сначала не поверила ее справке школьника, а потом начала оскорблять. Фото: предоставлено героем материала

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В Новосибирске девочка пожаловалась на кондуктора, которая сначала не поверила ее справке школьника, а потом начала оскорблять. Свою историю она рассказала в соцсетях.

— Вчера я около шести вечера села в автобус №39 на остановке «Ломоносова». Ко мне подошел кондуктор, я дала ему свою карту школьника. В ответ на это у меня потребовали справку. Я показала фотографию справки на телефоне, вместе с паспортом. Кондуктор же сказала, что не видит там второй печати, а потом и вовсе начала обзываться такими словами, как «нерусь», «понаехавшая» и «чурка». И это было громко и при всех, — пишет десятиклассница в паблике «Инцидент Новосибирск».

Школьница доехала до своей остановки и, уже выходя из салона транспорта, сфотографировала кондуктора. По словам девочки, дома она написала на женщину жалобу от имени своего отца и теперь ждет ответа.

КП-Новосибирск обратились за комментарием к юристу, чтобы разобраться в этой ситуации.

— В данном случае, девочка вместе с родителями может жаловаться в ПАТП и в транспортное управление. В частности, по поводу оскорблений. А вот со справкой момент неоднозначный, ведь в данном случае она предъявила не оригинал, а ее фотографию, — пояснила юрист Марина Пьянкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU