«Смотрел на мам с колясками»: эксгибициониста, обнажающегося у детского садика, ищут полицейские

16 Март 2020 2020-03-16T14:19:45+03:00

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В Пашино замечен эксгибиционист, мастурбирующий возле детского сада и Городской больницей № 4. Мужчину заметила сибирячка по имени Диана в воскресенье, 15 марта. Девушка сняла на видео эксгибициониста. Ролик она опубликовала в группе «Пашино Инцидент».

— Это произошло в районе детского сада «Солнышко» и Городской больницы № 4. Он смотрел в сторону больницы на мам с колясками. Реакции на телефон не было, видимо не впервые снимают. Мужчина на вид прилично одет, лет 35, голубые глаза, рост примерно 175/180 см, — рассказала Диана.

Когда мужчина заметил, что его снимают, он прошел мимо девушки и сказал ей: «Весна!».

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что к ним поступило сообщение о том, что в Пашино на улице был замечен эксгибиционист.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на задержание мужчины. Его личность установлена. Его доставят в отдел, дальше будут принято соответствующие меры, — рассказали КП-Новосибирск в полиции.

Также в правоохранительных органах посоветовали, если на улице вы заметили эксгибициониста, то необходимо об этом сообщить по номеру 112, запомнить его приметы.

В Новосибирске у детского садика заметили эксгибициониста .

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