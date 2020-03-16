«Смотрел на мам с колясками»: эксгибициониста, обнажающегося у детского садика, ищут полицейские
В Пашино замечен эксгибиционист, мастурбирующий возле детского сада и Городской больницей № 4. Мужчину заметила сибирячка по имени Диана в воскресенье, 15 марта. Девушка сняла на видео эксгибициониста. Ролик она опубликовала в группе «Пашино Инцидент».
— Это произошло в районе детского сада «Солнышко» и Городской больницы № 4. Он смотрел в сторону больницы на мам с колясками. Реакции на телефон не было, видимо не впервые снимают. Мужчина на вид прилично одет, лет 35, голубые глаза, рост примерно 175/180 см, — рассказала Диана.
Когда мужчина заметил, что его снимают, он прошел мимо девушки и сказал ей: «Весна!».
В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что к ним поступило сообщение о том, что в Пашино на улице был замечен эксгибиционист.
— В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на задержание мужчины. Его личность установлена. Его доставят в отдел, дальше будут принято соответствующие меры, — рассказали КП-Новосибирск в полиции.
Также в правоохранительных органах посоветовали, если на улице вы заметили эксгибициониста, то необходимо об этом сообщить по номеру 112, запомнить его приметы.
В Новосибирске у детского садика заметили эксгибициониста .
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