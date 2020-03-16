«Избивают всех и ездят пьяные за рулем»: новосибирец пожаловался на дебоширов из Первомайского района
Жителям Первомайского района в Новосибирске не дает покоя компания молодых людей. Они ходят по улицам и ездят за рулем пьяные, ругаются матом и избивают всех, кто им попадется на пути. Так про них написал возмущенный новосибирец в соцсетях.
— Но что больше всего возмущает, так это преступное бездействие полиции, которую один из отморозков назвал «своими», — пишет мужчина. По его словам, даже сотрудники ДПС отказались связываться с пьяными дебоширами. Это произошло на глазах очевидца и попало на камеру — ролик появился в группе «АСТ-54».
— Звонил дежурному ДПС по Новосибирску на Станционную, 24 и сообщил вышеуказанные факты, а также факт преступного поведения сотрудников ДПС. Он просто бросил трубку. И так все это происходит потому, что сотрудники полиции не выполняют свои обязанности, — резюмировал сибиряк.
Корреспондент КП-Новосибирск связалась с ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить, подавал ли кто-нибудь заявление на дебоширов.
— На выходных заявлений не поступало. Но эти граждане установлены сотрудниками полиции, в их отношении будет проводиться проверка, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.
Пьяную и ругающуюся банду сибиряк заснял на видео.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU