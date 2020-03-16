«S7» и «Uzbekistan Airways» из-за коронавируса отменили авиарейсы в Узбекистан

16 Март 2020 2020-03-16T09:43:05+03:00

Из-за коронавируса в Новосибирске отменены все рейсы в Узбекистан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Из «Толмачево» 16 марта отменены два авиарейса «Новосибирск-Фергана» компаний «S7» и «Uzbekistan Airways». Это связано с угрозой заболевания коронавирусом.

Правительство Республики Узбекистан сообщило о первом в стране случае заболевания коронавирусом. В связи этим с 16 марта все вылеты по международным направлениям и в страны СНГ отменяются.

Как сообщают в «S7» авиаперевозки будут возобновлены 30 апреля, а в «Uzbekistan Airways» — до 5 апреля.

— Граждане России и граждане Узбекистана смогут вернуться домой на чартерных рейсах, перечисленных ниже. Обратите внимание, что списки для россиян и граждан других стран отличаются. Мы переоформим граждан Узбекистана только на рейсы из РФ, а россиян — только на рейсы в РФ, — говорится в сообщении «S7». — Если ваш рейс есть в этих списках, ничего переоформлять не нужно. Приезжайте в аэропорт за три часа до времени, указанного в билете.

Рейсы из России — только для граждан Узбекистана:

• 17 марта S7 5567 Новосибирск — Наманган

• 18 марта S7 5563 Новосибирск — Бухара

• 18 марта S7 5565 Новосибирск — Ташкент

Рейсы в Россию — только для граждан РФ

• 17 марта S7 5568 Наманган — Новосибирск

• 18 марта S7 5564 Бухара — Новосибирск

• 18 марта S7 5566 Ташкент — Новосибирск

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