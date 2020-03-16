«Ростелеком» сделает транспортную систему Новосибирска интеллектуальной
Заседание провел мэр города Анатолий Локоть. Специалисты компании объяснили, как цифровизация транспортной сферы поможет изменить ситуацию на дорогах.
- Интеллектуальное управление транспортом позволит централизовать управление дорожными потоками, чтобы можно было оперативно реагировать на пробкии увеличивать пропускную способность самых загруженных перекрестков города, - отметил Павел Солдусов, начальник отдела прикладных проектов Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».
Автоматизированная система управления также сможет учитывать текущий трафик и менять режим работы светофоров, подстраиваясь под дорожную ситуацию.
- Безусловно, нам нужно переходить к созданию единых цифровых технологий. Это сулит нам экономические преференции и технологический прорыв, - сказал мэр Анатолий Локоть.
Пилотный проект по автоматизации управления дорожным движением уже одобрен. Реализацию пилотного проекта «Ростелеком» готов начать на улице Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска.