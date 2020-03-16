«Ростелеком» сделает транспортную систему Новосибирска интеллектуальной

16 Март 2020 2020-03-16T09:30:25+03:00

«Ростелеком» представил автоматизированную систему управления дорожным движением на совещании по реализации в Новосибирске национального проекта «Цифровая экономика»

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Заседание провел мэр города Анатолий Локоть. Специалисты компании объяснили, как цифровизация транспортной сферы поможет изменить ситуацию на дорогах.

- Интеллектуальное управление транспортом позволит централизовать управление дорожными потоками, чтобы можно было оперативно реагировать на пробкии увеличивать пропускную способность самых загруженных перекрестков города, - отметил Павел Солдусов, начальник отдела прикладных проектов Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Автоматизированная система управления также сможет учитывать текущий трафик и менять режим работы светофоров, подстраиваясь под дорожную ситуацию.

- Безусловно, нам нужно переходить к созданию единых цифровых технологий. Это сулит нам экономические преференции и технологический прорыв, - сказал мэр Анатолий Локоть.

Пилотный проект по автоматизации управления дорожным движением уже одобрен. Реализацию пилотного проекта «Ростелеком» готов начать на улице Немировича-Данченко в Ленинском районе Новосибирска.