Ну его, этот штамп в паспорте: в соцсети сибирячки спорят о том, стоит ли выходить замуж

16 Март 2020 2020-03-16T08:30:02+03:00

Психолог рассказал, для кого на самом деле важна печать в документе и почему

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Сибирячка Дарья Солнцева высказалась в группе «Сплетни Новосибирска» о том, что девушке нельзя жить в гражданском браке с мужчиной. Поводом для этого послужил подслушанный разговор в кафе между мамой и дочерью.

— Дочь живет с мужиком три года, на вид ей лет 20-22. Она с пеной у рта спорила с матерью, что штамп — это не важно. Так вот, милые девушки. Штамп — очень важен. Если мужчина относится к вам серьезно, ведь в ЗАГС пойти — это не стакан воды выпить. Для мужика это ответственность. А если что, то он вам «пока-пока», и ничего не должен, и по фиг на ваши потерянные годы и время, — написала возмущенная сибирячка.

Пост вызвал резонанс среди женщин и мужчин.

— Так и в браке мужик может сказать «пока-пока». Штамп не меняет отношения к своему партнеру. Так не бывает, что без штампа он был безответственный, а как печать поставили, так резко ответственный стал.

— У большинства девушек заскок на свадьбе. А людей не держит штамп в паспорте и дети. Это абсолютно никакой не гарант, чего либо.

— Дело в том, что мужчина должен заплатить женщине в случае разрыва за проведенные с ним годы: раздел имущества, алименты и прочее. Институт брака для этого и был создан.

— Если все было приобретено до свадьбы, то от мужика ничего не получишь. Это первое. Второе, если речь о материальном, то о любви речи нет. Рваться замуж ради «статуса» или ради «ништяков» заведомо проигрышная позиция. Если людям комфортно сожительствовать, то почему нет.

По мнению психолога Андрея Якутина, штамп в паспорте никак не влияет на отношение мужчины к женщине.

— Психологически для мужчины-буквоеда штамп имеет значение, так как печать регулирует имущественные отношения внутри семьи, но у него меняется именно подход к семье, не к женщине. Это редкость в нашей стране. Штамп в большей степени влияет психологически на женщину, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Якутин. — У мужчин три базовые потребности: еда, размножение и доминирование. А вот задача женщины заманить мужчину, родить потомство, и чтоб он о нем еще и заботился, желательно лет до 40 этого потомства. Получается штамп в паспорте для женщины — это гарантия, что мужчина будет заботиться о ее детях.

Также, по мнению психолога, если женщина утверждает, что штамп не важен, то возможно у нее был негативный опыт. Возможно, мама несколько раз выходила замуж и толку не было, либо мама жила в одном браке, но счастливой не была.

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