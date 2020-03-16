2020-03-16T08:18:59+03:00
Экономика

ЭПМ-НовЭЗ расширяет спектр лабораторных исследований катодной продукции

ЭПМ-НовЭЗ приобрел новое оборудование контроля качества катодной продукции для Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) стоимостью 9 миллионов рублей
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ЭПМ-НовЭЗ расширяет спектр лабораторных исследований катодной продукции. Фото: ЭПМ-НовЭЗ.ЭПМ-НовЭЗ расширяет спектр лабораторных исследований катодной продукции. Фото: ЭПМ-НовЭЗ.
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В рамках сотрудничества со швейцарской научно-исследовательской компанией R&D Carbon ЦЗЛ внедрит в работу две установки: для проведения натриевого теста Рапопорта и для определения абразивной стойкости катодной продукции предприятия.

- Наша задача - повысить стойкость катодов к химическому и абразивному износу в процессе эксплуатации. Для этого заводская лаборатория дооснащается оборудованием, которое позволит не только контролировать качество готовой продукции, но и совершенствовать технологию ее производства, - пояснила главный технолог ЭПМ-НовЭЗ Татьяна Бутакова.

Она добавила, что устойчивость катода к воздействию натрия определяет срок службы электролизера и является ключевым параметром качества катодной продукции. С помощью нового оборудования в лаборатории завода будут смоделированы условия реальной эксплуатации катодных блоков. В ходе испытаний образцы блоков нагреваются до 980 °С в криолит-глиноземном расплаве, в результате чего происходит расширение углеграфитового материала за счет проникновения натрия и электролита. Результат измерения расширения служит качественной оценкой катодных блоков: чем меньше данный показатель, тем лучшими эксплуатационными свойствами характеризуются блоки. Поэтому при изготовлении катодных блоков предпочтение отдается материалам, обладающим низкой проницаемостью натрия и минимальным расширением.

Приобретение нового лабораторного оборудования - часть инвестиционной программы Группы ЭПМ на Новосибирском электродном заводе, направленной на улучшение эксплуатационных свойств электродной и катодной продукции.

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