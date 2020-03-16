2020-03-16T08:19:48+03:00
Происшествия

«Это жесть»: в Новосибирске снежная глыба рухнула на пять авто

Машины получили серьезные повреждения
Надежда РЫЖКИНА
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Жильцы дома увидели сход давины из окна квартир.Жильцы дома увидели сход давины из окна квартир.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В понедельник, 16 марта, с крыши производственного корпуса на улице Дунаевского огромными глыбами сошел снег. Под ней припарковали свои машины жители соседнего дома. Они и увидели, как внезапная лавина рухнула на пять авто. Жильцы ЖК «Дунаевский квартал» засняли эти момент на фото и видео и отправили в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Снег повредил не только машины — под его весом обрушился и водосточный желоб.

Под сугробом оказались около пяти машин. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Под сугробом оказались около пяти машин.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Машину убирайте, даже железо падает.

— Вот так попал хозяин этого предприятия.

— Тачки жалко, никто не убрал машины, жесть, — прокомментировали очевидцы на видео.

НЕкоторые машины снег накрыл с головой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

НЕкоторые машины снег накрыл с головой.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что пострадавших под завалами нет, но на месте работает полиция — он устанавливает, сколько машин пострадало и какой им причинен ущерб.

Юрист Константин Зиновьев рассказал, что в таком случае будет очень непросто получить компенсацию за материальный ущерб.

— В данном случае, если отсутствует парковка без парковочного кармана и соответствующих знаков и разметки, то, получается, жильцы домов поставили свои автомобили в неположенном месте. Если парковка была не разрешена, большой вопрос, удастся ли предъявить требования к собственнику этого корпуса либо к лицу, которое эксплуатирует это здание. Попробовать, конечно, можно. Но если они нарушили правила парковки, суд либо откажет в удовлетворении исковых требований, либо если даже удовлетворит, то всю сумму убытков и ущерба он также не взыщет, исходя из того, что виновные действия были со стороны владельцев машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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