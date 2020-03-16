«Он стоит 35 тысяч рублей»: сибиряка будут судить за украденный у соседки велосипед
В Новосибирске полицейские раскрыли преступление. У жительницы Калининского района еще в феврале украли велосипед. Он стоил 35 тысяч рублей.
— Полицейские выяснили, что потерпевшая в этот день оставил двухколесное средство передвижения в блоке общежития по улице Объединения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 29-летний сосед потерпевшей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Велосипед изъяли и вернули хозяйке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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