«Он стоит 35 тысяч рублей»: сибиряка будут судить за украденный у соседки велосипед

16 Март 2020 2020-03-16T06:55:48+03:00

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В Новосибирске полицейские раскрыли преступление. У жительницы Калининского района еще в феврале украли велосипед. Он стоил 35 тысяч рублей.

— Полицейские выяснили, что потерпевшая в этот день оставил двухколесное средство передвижения в блоке общежития по улице Объединения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 29-летний сосед потерпевшей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Велосипед изъяли и вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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