«Он уходил от столкновения»: в Новосибирске возле набережной перевернулся «Subaru»

16 Март 2020 2020-03-16T05:56:17+03:00

Автомобиль не вписался в поворот на площади Будакова. Фото: «Инцидент Новосибирск»

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В Новосибирске на площади инженера Будагова произошло ДТП. Все случилось вечером, 15 марта. Водитель «Subaru» не справился с управлением и перевернулся на крышу. Фото и видео автомобиля опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадрах видно, что перевернутая машина чуть было не влетела в опоры моста. Тогда, скорее всего, последствия были бы более тяжелыми, водителю повезло.

Подписчик паблика рассказал, что пострадавших в ДТП не было, а на месте работали сотрудники ГИБДД.

Один из очевидцев сообщил, почему иномарка перевернулась.

— «Subaru» подрезали. На кольце. Он уходил от столкновения и, задев бордюр, перевернулся, — рассказал в комментариях мужчина.

Он также рассказал корреспонденту КП-Новосибирск, что после аварии остановился, чтобы помочь пассажирам выбраться из машины.

— «Субару» на кольце «Ниссан Санни» подрезал. Машина легла сначала на бок, а потом на крышу, — пояснил корреспонденту очевидец.

Оперативно получить комментарий в ГУ МВД по Новосибирской области не удалось. В правоохранительных органах уточняют детали ДТП.

На площади Будакова перевернулся на крышу автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU