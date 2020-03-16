2020-03-16T05:36:16+03:00
Общество

Чужой не пройдет: в новосибирских школах внедрят систему распознавания лиц

Главная ее задача — не пустить посторонних в учебное заведение, а также предупредить об опасности
Ульяна ДЖАНКОВА
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В новосибирские школы и детсады внедрят систему распознавания лиц.В новосибирские школы и детсады внедрят систему распознавания лиц.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во втором квартале 2020 года в Новосибирске начнут тестировать систему распознавания лиц «Свой-чужой». Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе «Предприятия «Элтекс». После того, как проект будет окончательно готов, его планируют внедрить в школы и детские сады. Одна из главных задача системы — не допустить в учебные заведения посторонних, а еще выявить людей с подозрительным поведением.

— Этот проект мы разрабатываем совместно с НГТУ, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе «Предприятия «Элтекс». — Как это работает? Сначала камеру «обучают», знакомят с лицами. После чего «обученная» камера считывает изображение и передает его на датчики, результат виден в специальном приложении, которое будет отслеживать охрана.

Система может производить на записях поиск конкретных людей, которые нарушают или нарушали закон, и предупреждать службы охраны об их появлении.

Программа с высокой точностью определяет личность человека. Для работы программы в базу заносятся фотографии, предоставленные преподавателями и студентами.

Сейчас еще все в стадии проекта: идет разработка и производство специальных устройств, которые будут внедрены в эту систему, а также переговоры с потенциальными заказчиками. В ближайшее время начнутся тестовые испытания системы, только после этого станет возможно коммерческое использование этого проекта, в частности в школах и детских садах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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