2020-03-16T04:35:02+03:00
Дом. Семья

«Выкинули на помойку в завязанном мешке»: сибирячка просит помочь спасти умирающих щенков

Женщина спасла семерых животных, но двум малышам вскоре стало плохо
Ульяна ДЖАНКОВА
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Семерых щенков выкинули в мешке на помойку. Фото: Наталия НовиковаСемерых щенков выкинули в мешке на помойку. Фото: Наталия Новикова
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Сибирячка Наталия Новикова обратилась к людям с просьбой помочь. Срочное лечение необходимо двум щенкам. Животных нашли в туго затянутом мешке в мусорном баке. Всего там было семеро щенков. Двое из них нашли дом, а пятеро на время забрала к себе Наталия. Малыша настолько маленькие, что еще не открыли глазки и кушали из бутылочки. Все было хорошо, Наталия искала щенкам хозяев, как вдруг двум из них резко стало плохо.

Сейчас животные находятся в ветеринарной клинике на грани жизни и смерти. В клинике спасают щенков пока бесплатно, позже лечение надо будет оплатить.

Двое щенков быстро нашли дом, а двоим вдруг резко стало плохо. Фото: Наталия Новикова

Двое щенков быстро нашли дом, а двоим вдруг резко стало плохо. Фото: Наталия Новикова

— Две крошечки малышки Багира и Сонечка в очень тяжелом состоянии. Остались в клинике на стационаре. Сейчас будут брать анализы и под капельницу. Я от всего сердца говорю огромное спасибо ветеринарной клинике «Ветлекарь». Спасибо огромное за то что отнеслись с пониманием, оперативно взялись за наших малышек и разрешили завтра оплатить все расходы за сегодня и стационар до завтрашнего утра. Состояние у малышек тяжелое, прогноз может быть самым печальным.

Наталия опасается, что в клинику придется привезти и остальных щенков. Их состояние вероятно также может ухудшиться.

На спасение малышей нужны деньги, чтобы оплатить их лечение в клинике. Фото: Наталия Новикова

На спасение малышей нужны деньги, чтобы оплатить их лечение в клинике. Фото: Наталия Новикова

Если вы можете помочь малышам, звоните по телефону 8 913 758 63 85, Наталия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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