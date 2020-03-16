2020-03-16T04:20:39+03:00
Общество

«Предложили зачесывать назад!»: сибирячке испортили волосы окрашиванием за пять тысяч рублей

Чтобы дефект был менее заметен, девушке предложили делать особенную укладку
Надежда РЫЖКИНА
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Девушка недовольна, как ей покрасили волосы. Фото: revizor.nskДевушка недовольна, как ей покрасили волосы. Фото: revizor.nsk
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Жительница Новосибирска расстроилась после того, как сходила в салон красоты. Она обратилась в салон красоты для того, чтобы ей сделали легкое мелирование и тонирование волос. По мнению, сибирячки мастер не поняла просьбу клиентки и плохо выполнила свою работу.

— Часть прядок покрашено перьями — не прокрашено в каких-то местах и позади вообще есть пустые области без окрашенных прядок. Смотрится неаккуратно. На мою претензию, что делать с непрокрашенной областью, просто сказали мелированные прядки побольше зачесывать назад! Гениально! — написала возмущенная сибирячка на странице revizor.nsk.

Так выглядели волосы до похода в салон красоты. Фото: revizor.nsk

Так выглядели волосы до похода в салон красоты. Фото: revizor.nsk

Кроме того, девушка расстроена, что отдала за плохую работу больше 5 тысяч рублей, на длину волос до плеч, а получила в результате желтые прядки. Теперь ей придется перекрашиваться.

Юрист Инесса Рябинина подсказала, что можно сделать в такой ситуации.

— Если было неправильно произведено окрашивание, то, согласно закону «О защите прав потребителя», клиент имеет право на безвозмездное устранение недостатков выполненной работы. Все чеки при этом нужно сохранять. Далее пожаловаться в Роспотребнадзор в письменной форме и подать письменную претензию в салон красоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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