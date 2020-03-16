«Не заметил в темноте»: под Новосибирском на мужчину наехала машина

16 Март 2020 2020-03-16T03:04:48+03:00

На трассе под Новосибирском пешеход попал под колеса автомобиля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи не смогли ему помочь, он погиб на месте ДТП

Изменить размер текста: A A

В Тогучинском районе на 127-м километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» произошла трагедия. Там 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2140», двигавшийся в сторону Ленинск-Кузнецка, наехал на 43-летнего пешехода.

Сибиряк от полученных травм скончался на месте ДТП.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Очевидцы рассказали подробности произошедшей аварии:

— Ехали с Шерегеша в это время, пешеход шел посередине дороги, — написали сибиряки в группе «АСТ-54».

— Может, водитель не заметил его в темноте, — предположили подписчики паблика.

— Сбить человека на трассе в темноте проще простого. На той же Ленинск-Кузнецкой около Лекарственного спокойно ехал в час ночи, на встречу колонна фур с Горного шла, и вот откуда не возьмись прям на середине дороги стоял пьяный подросток, которого в последний момент увидел и ушел к обочине, затормозить бы я не успел, хорошо что он не побежал туда же.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU