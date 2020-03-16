2020-03-16T03:04:48+03:00
Происшествия

«Не заметил в темноте»: под Новосибирском на мужчину наехала машина

Врачи не смогли ему помочь, он погиб на месте ДТП
Ульяна ДЖАНКОВА
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На трассе под Новосибирском пешеход попал под колеса автомобиля.На трассе под Новосибирском пешеход попал под колеса автомобиля.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тогучинском районе на 127-м километре автодороги «НовосибирскЛенинск-Кузнецкий» произошла трагедия. Там 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2140», двигавшийся в сторону Ленинск-Кузнецка, наехал на 43-летнего пешехода.

Сибиряк от полученных травм скончался на месте ДТП.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Очевидцы рассказали подробности произошедшей аварии:

— Ехали с Шерегеша в это время, пешеход шел посередине дороги, — написали сибиряки в группе «АСТ-54».

— Может, водитель не заметил его в темноте, — предположили подписчики паблика.

— Сбить человека на трассе в темноте проще простого. На той же Ленинск-Кузнецкой около Лекарственного спокойно ехал в час ночи, на встречу колонна фур с Горного шла, и вот откуда не возьмись прям на середине дороги стоял пьяный подросток, которого в последний момент увидел и ушел к обочине, затормозить бы я не успел, хорошо что он не побежал туда же.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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