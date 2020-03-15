В Новосибирске обнаружили фирму, которая торговала нелегальным алкоголем
Росалкогольрегулирование обнародовало список российских компаний, которые производили нелегальный алкоголь и торговали им. Среди этих фирм оказалась и одна новосибирская организация.
Как сообщает издание «Новая Сибирь», еще в 2017 году у этой компании изъяли 11261 бутылку поддельного спиртного. Это 15 тысяч литров поддельного алкоголя, который благодаря полиции не появился в новосибирских торговых точках. Тогда оштрафовали не только саму фирму, но и продавцов ее товара.
Для региона убыток от работы подобных компаний весьма существенный. К примеру, с каждого литра нелегального пива бюджеобласти недополучает 22 рубля. И ущерб в итоге, по самым скромным подсчетам, натекает на сотни миллионов.
ИСТОЧНИК KP.RU