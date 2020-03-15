2020-03-15T20:56:37+03:00
Происшествия

В Новосибирске обнаружили фирму, которая торговала нелегальным алкоголем

Об этом заявило Росалкогольрегулирование
Татьяна СОЛОВОВА
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Нелегальный алкоголь приносит миллионые убытки бюджету.Нелегальный алкоголь приносит миллионые убытки бюджету.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Росалкогольрегулирование обнародовало список российских компаний, которые производили нелегальный алкоголь и торговали им. Среди этих фирм оказалась и одна новосибирская организация.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», еще в 2017 году у этой компании изъяли 11261 бутылку поддельного спиртного. Это 15 тысяч литров поддельного алкоголя, который благодаря полиции не появился в новосибирских торговых точках. Тогда оштрафовали не только саму фирму, но и продавцов ее товара.

Для региона убыток от работы подобных компаний весьма существенный. К примеру, с каждого литра нелегального пива бюджеобласти недополучает 22 рубля. И ущерб в итоге, по самым скромным подсчетам, натекает на сотни миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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