Огромные лиственницы, лавки-качели и антивандальные фонари: объясняем, каким будет сквер на Демакова

15 Март 2020 2020-03-15T19:53:42+03:00

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В администрации Советского района представили проект благоустройства микрорайона Щ. Один из важных моментов, который обнародовали чиновники, это то, как будет выглядеть долгожданный сквер на улице Демакова.

Начнем с того, что сильные ветра в столице Сибири нередки. Поэтому, как сообщает издание «Навигатор», в сквере сделают лесополосу вдоль улицы Российской из деревьев высотой около 30 метров и выше. Лучше всего для этого подойдут лиственницы: они не боятся морозов, реагентов с дороги и быстро растут.

А поблизости от улицы Полевой предлагают сделать сиреневый сад: только представьте, какие ароматы и красивые виды там будут весной. Еще там будут скамейки с деревянными сиденьями, планируется установка и лавок-качелей. Кроме того, появятся указатели и меловые доски для детей в виде домиков.

Позаботятся в сквере и о чистоте территории: там организуют отдельную площадку для выгула собак и площадк удля мусорных контейнеров.

Проект скоро появится green.novosibirsk.ru, и новосибирцы еще смогут внести свои предложения. А после того, как его окончательно утвердят, начнется разработка документации.

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