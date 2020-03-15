2020-03-15T18:49:15+03:00
Общество

Синоптики рассказали, как изменится погода в Новосибирске на предстоящей неделе

О том, какой будет погода в Новосибирске на предстоящей неделе, - в нашем материале
Татьяна СОЛОВОВА
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Синоптики обещают снегопады.Синоптики обещают снегопады.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Метеорологи прогнозируют, что погода в Новосибирске на предстоящей неделе будет изменчивой, но довольно теплой.

- Днем 16 января воздух прогреется до плюс 3 - плюс 6 градусов, ночью походает до 0 - плюс 2 градусов, - сообщили в новосибирском гидрометцентре. - Возможны небольшой дождь и мокрый снег, ожидается ветер с порывами до 19 метров в секунду.

По данным сайта гидрометцентра России, в среду и четверг немного похолодает до плюс 1 градуса, при этом портал обещает снегопады. Однако в пятницу и в субботу снова потеплеет до плюс 3 градусов.

По прогнозам «Яндекса», в среду и четверг похолодание будет еще сильнее: столбик термометра опустится до 0 градусов. В пятницу будет лишь немногим теплее - плюс 1 градус. В субботу тоже погода особо не порадует: будет всего плюс 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Синоптики рассказали, как изменится погода в Новосибирске на предстоящей неделе
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