Хотел проскочить на красный: под Новосибирском легковушка врезалась в электричку

15 Март 2020 2020-03-15T18:05:30+03:00

В аварии с электричкой никто не пострадал. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В воскресенье, 15 марта, серьезная авария произошла под Новосибирском: там на железнодорожном переезде авто врезалось в электричку. ДТП пслучилось в 13:58 на перегоне Искитим – Блокпост.

- Водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации и въехал в вагон проходящего грузового поезда, - пояснили в Службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

К счастью, в аварии никто не пострадал: удар был не таким сильным. Однако авария внесла свои коррективы в расписание электричек: электропоезд №6615 сообщением Новосибирск – Черепаново задержался на 13 минут.

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