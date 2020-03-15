Хотел проскочить на красный: под Новосибирском легковушка врезалась в электричку
В воскресенье, 15 марта, серьезная авария произошла под Новосибирском: там на железнодорожном переезде авто врезалось в электричку. ДТП пслучилось в 13:58 на перегоне Искитим – Блокпост.
- Водитель выехал на пути на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации и въехал в вагон проходящего грузового поезда, - пояснили в Службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
К счастью, в аварии никто не пострадал: удар был не таким сильным. Однако авария внесла свои коррективы в расписание электричек: электропоезд №6615 сообщением Новосибирск – Черепаново задержался на 13 минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU